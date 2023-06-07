Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızı Pulisic, Serie A devinin yolunu tutarak yeni bir başlangıç yapmayı arzuluyor.

NE OLDU? Relevo'dan Matteo Moretto, Amerikalı oyuncunun AC Milan'daki yeni sportif direktörün ilk tercih ettiği oyunculardan biri olduğunu ve oyuncunun Serie A'ya transfer olma fikrine açık olduğunu bildirdi.

Pulisic'in Chelsea ile 2019 yılında imzaladığı sözleşmenin bitmesine bir yıl kaldı.

BÜYÜK RESİM: Pulisic'in yaklaşan ayrılışı, Batı Londra'da destansı bir yaz tatili olacağını vaat eden filmin son bölümü olabilir.

İki transfer döneminde yüz milyonlarca harcamasına rağmen Maviler, feci bir sezonun ardından Avrupa futbolundan yoksun kaldı.

Artık yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'nun tercihlerine uyum sağlarken transfer konusunda dengeli davranmak zorundalar.

VE DAHA FAZLASI: Pulisic, Chelsea'de geçirdiği dönemde art arda sakatlıklarla mücadele ederken takımın başına gelen menajerlerin güvenini kazanmakta zorlandı.

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CHRISTIAN PULISIC İÇİN SIRADA NE VAR? USMNT yıldızı, İtalya Serie A'da yeni bir başlangıç yaparak kariyerine ivme kazanmadırmak istiyor.