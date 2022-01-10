Galatasaray'ın teknik direktör adayı Domenec Torrent kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından en büyük merak konusu takımın başına kimin getirileceği.

Sarı kırmızılı kulübün yöneticilerinden Işıtan Gün'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların etkisiyle gözler uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent'e çevrildi.

Işıtan Gün, başkan Burak Elmas'ın Torrent için doğrudan Pep Guardiola'yla bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

Domenec Torrent kimdir?

Domenec Torrent Font, 14 Temmuz 1962'de İspanya'nın Santa Coloma de Farners şehrinde dünyaya geldi. Gençliğinde Katalunya'daki yerel kulüplerde top koşturan Torrent 1989'da futbolu bıraktı ve kısa süre içinde kulübedeki macerasına başladı.

İlk olarak 1991'de doğduğu şehrin takımı Farners'in başına geçen Torrent, kulübü bölgesel ligden altıncı lige taşıdı. Ardından altıncı ligde iki, beşinci ligde ise bir takım daha çalıştıran Torrent, 2003'te üçüncü ligde mücadele eden Palamos'un başına geçti.

2005/06 sezonunda bir diğer üçüncü lig ekibi Girona'yı yöneten Torrent, takımın küme düşmesine engel olamadı. Ancak bu sezonun ardından o dönem Barcelona B takımını çalıştıran Pep Guardiola'nın ekibine analist olarak katıldı.

Guardiola 2008'de A takımın başına geçince Torrent de aynı görevle Barcelona'da çalışmaya devam etti. İkili, Guardiola'nın Bayern Münih ve Manchester City maceralarında da birlikteydi. Guardiola'nın yanında 11 yılda 24 kupa kazanan Torrent, 2018'de ilk teknik direktörlük deneyimini New York City'nin başına geçerek yaşadı.

New York City 2019 sezonunda MLS'te 64 puan toplayarak kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaştı. Kasım 2019'da karşılıklı anlaşarak New York City'den ayrılan Torrent, Temmuz 2020'de Brezilya temsilcisi Flamengo'nun başına geçti. Kasım ayındaki 4-0'lık Atletico Mineiro yenilgisinin ardından Torrent'in görevine son verildi.