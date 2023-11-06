Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi United'ın kalecisi Onana'dan gözdağı!

Premier Lig devi Manchester United'ın kalecisi Onana, takımına olan güvenini asla kaybetmiyor.

NE OLDU? Bruno Fernandes, Craven Cottage'da galibiyet golünü attı ancak genç oyuncular Alejandro Garnacho ve Facundo Pellistri özellikle etkileyici bir performans ortaya koydular.

NE DEDİLER: Pellistri'nin katkısı sorulduğunda United kalecisi Onana, "Çok fazla enerji ve takım ruhu getiren harika oyuncularımız, genç oyuncularımız var. Onlar savaşıyorlar" dedi ve ekledi:

"Bugün bizim için kazanmak önemliydi, United'da oynarken her zaman denemek ve kazanmak zorundasınız. Geldiler, çok iyi bir iş çıkardılar ve onlar adına çok mutluyum. Şimdi odaklanma zamanı Bir sonraki maç (Çarşamba günü Kopenhag'a karşı) orada bir mücadele olacak ama biz Manchester United'ız, onlara karşı hazır olacağız."

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Manchester City ve Newcastle'a arka arkaya 3-0 mağlup olan United'ın, galibiyete çok ihtiyacı vardı. Bu, United'ın 61 yıldır sezona yaptığı en kötü başlangıç oldu ancak Erik ten Hag, Cumartesi günkü galibiyetin takımına olumlu bir hava getireceğini umuyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

UNITED İÇİN SONRA NE VAR?: Ten Hag'ın ekibi, Çarşamba günü Danimarka'da Kopenhag ile karşılaşacakları karşılaşmada Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma umutlarını korumaya çalışacak.

Bir yenilgi daha alırlarsa, Galatasaray'ın da olduğu grupta ilk iki şansını temsilcimize kaptırma olasılıkları oldukça yüksek olacak.