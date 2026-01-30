Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Lig aşamasını 20. sırada bitiren ve seri başı olmayan takımların yolundan kuraya dahil olan temsilcimiz Galatasaray, İtalya'nın Juventus takımıyla eşleşti.

Sarı-kırmızılılar, 17/18 Şubat'taki ilk maçı sahasında oynayacak. Rövanş maçına ise 24/25 Şubat'ta çıkacak. Tam fikstür ise kuradan kısa süre sonra açıklanacak.

Galatasaray, Juve'yi geçmesi halinde son 16 turuna yükselecek. Cimbom son 16 turunda kura çekimi sonucu Liverpool ya da Tottenham ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde final, 30 Mayıs'ya Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Juventus çıkış arıyor

Sezona Igor Tudor yönetiminde başlayan Juventus, alınan kötü sonuçların ardından Hırvat teknik adamla yollarını ayırdı ve Luciano Spalletti ile anlaştı.

Spalletti yönetiminde 19 maçta 12 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Torino ekibi, ölü toprağını üstünden attı.

Serie A'da 42 puanla 5. sırada bulunan Juve, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 hafta sonunda 13 puan topladı ve 13. sırada seri başı olarak kuraya katıldı.

Siyah-beyazlı ekipte gol ve asist yükünü milli futbolcumuz Kenan Yıldız çekiyor. 8 gol ve 5 asist yapan Kenan'ın yanı sıra Jonathan David, Dusan Vlahovic ve Luis Openda da öne çıkan isimler arasında.