Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri hangi takımlar?

Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna ulaştırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri kimler?

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacaklar

Peki muhtemel rakipler kimler?

NE OLDU? Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından bu sezon topladığı 102 puanla şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için şimdi sırada UEFA Şampiyonlar Ligi için hazırlık var. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ: Galatasaray'ı play-off turunda Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kızıl Yıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Dinamoz Zagreb (Hırvatistan) ve PAOK (Yunanistan) gibi dişli rakipler bekliyor. Maccabi Tel Aviv (İsrail), Bodo Glimt (Norveç), Ferençvaroş (Macaristan), Karabağ (Azerbaycan), Slovan Bratislava (Slovakya) diğer olası rakipler.

SIRADA NE VAR? Galatasaray bu turu geçerse Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ve 15.64 milyon euro katılım parası alacak. Ayrıca grupta her galibiyet 2.8 milyon euro, her beraberlik 930 bin euro gelir getirecek. Galatasaray ilk Avrupa maçına 20 veya 21 Ağustos'ta çıkacak.