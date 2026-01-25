Galatasaray’ın Ronaldinho’su İstanbul’a geldi! Ayağının tozuyla ilk mesaj

Sarı-Kırmızılı ekip, Noa Lang'ın ardından Yaser Asprilla'yı da kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdi.

Devre arası transfer döneminin ilk transferini Noa Lang ile yapan Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'da oynayan 22 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile de prensip anlaşması yaptı.

Ne söylendi?

Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun uçaktayken bir videosu yayınlanırken, Asprilla, Türkçe olarak, "Merhaba Galatasaray ailesi" dedi. Oyun stilinden dolayı futbolseverler tarafından 'Yeni Ronaldinho' olarak nitelendirilen genç oyuncu, bu gece imza için İstanbul'a geldi.

Performansı

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Girona'da 17 maçta forma giyerken 1 gol atıp takımına 1 asistlik katkı sundu.

Kariyeri

Kariyerine Kolombiya takımı Envigado'da başlayan Asprilla, 2022 yazında Watford'a 3 milyon euro karşılığında transfer oldu. İngiltere'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu, 2024 yazında 18 milyon euro karşılığında Girona'ya imza attı.