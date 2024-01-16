Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz'ı transfer konusunda nasıl ikna ettiği ortaya çıktı

Galatasaray'ın Rangers'tan kiralamak istediği Rıdvan Yılmaz'ı sarı-kırmızılı formayı giymeye nasıl ikna ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray sol bek transferi yapmak istiyor

İlk hedef Rıdvan Yılmaz

EURO 2024 ile ikna ettiler

NE OLDU? Galatasaray ara transfer döneminde kadroya bir sol bek kazandırmak istiyor ve Sabah'ın haberine göre, transfer listesinin başında Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz var. Sarı-kırmızılı ekip, Rıdvan'ı EURO 2024 kozuyla takıma kazandırmak istiyor.

BÜYÜK RESİM: Habere göre Rıdvan Yılmaz, EURO 2024'te boy göstermek istiyor ve Galatasaray'ın elindeki koz da bu oldu. Rıdvan düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isterken Galatasaray, Rangers'ın kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar, kiralama formülüyle oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor.

DAHA FAZLASI: Bu sezon Rangers formasıyla 14 maçta mücadele eden Rıdvan Yılmaz'ın 1 gol, 2 asisti var.

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SIRADA NE VAR? Söylenenlere göre Rıdvan Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giyebilmek için kiralık olarak Galatasaray'a imza atmaya sıcak bakıyor.