Galatasaray'ın Osimhen transferinde geri adım atmasına neden olan detay ortaya çıktı

Napoli, 75 milyon euroluk bonservis bedelinin 1 yıl içinde tamamlanmasını istiyor.

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’i bonservisiyle almak için Napoli ile müzakerelere devam ediyor. Ancak İtalyan ekibi, transferin gerçekleşmesi için 75 milyon euroluk bonservis bedelinin tamamı için güvence istiyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, bu bedelin yaklaşık 50 milyon euroluk kısmının peşin ödenmesini talep ediyor.

Napoli cephesi, Galatasaray’ın taksitli ödeme önerisini değerlendiriyor ancak ödeme planında netlik istiyor.

De Laurentiis’in planına göre 75 milyon euroluk toplam bedelin 50 milyon euroluk kısmı bu yaz peşin ödenecek, kalan 25 milyon euroluk tutar ise önümüzdeki 12 ay içinde tamamlanacak. Napoli, toplam rakamın karşılandığı sürece peşin ödenecek kısmı biraz daha düşük tutmaya da sıcak bakıyor.

Osimhen başka teklifleri reddetti

Nijeryalı golcü, son olarak Al-Hilal’den gelen cazip teklifi geri çevirdi. Oyuncunun önceliği Galatasaray’da kalmak ve kariyerine İstanbul’da devam etmek. Ancak Galatasaray’ın henüz Napoli’ye gerekli banka teminatlarını sunmaması, süreci uzatıyor. Her ne kadar taraflar arasında temaslar sürse de, görüşmeler beklenenden daha uzun sürdü.

Football Italia’nın haberine göre, Osimhen transferi hala masada. Ancak iki kulüp arasında henüz bir uzlaşı sağlanabilmiş değil. Galatasaray’ın teminat ve ödeme planını netleştirmesi durumunda transferin önünde büyük bir engel kalmayacak. Aksi takdirde Napoli, başka kulüplerle de görüşmelere başlayabilir.

Victor Osimhen, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Süper Lig’de ve Avrupa’da attığı gollerle sarı-kırmızılıların önemli kozlarından biri olmuştu.