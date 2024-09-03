Galatasaray'ın Osimhen transferi Avrupa'da manşetleri süslerken Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'ya da gönderme yapıldı.

Sarı-Kırmızılı ekip, piyasa değeri 100 milyon euro olan Victor Osimhen'i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Nijeryalı golcü, gece saatlerinde İstanbul'a geldi ve Galatasaraylı taraftarlar yıldız golcülerini büyük bir coşkuyla karşıladılar.

Galatasaray, Osimhen ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi.

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Peki, bu dev transfer Avrupa'da manşetleri nasıl süsledi? Hep birlikte göz atalım...

TUTTO MERCATO: GALATASARAY'DA GELENEK

"Nijeryalı forvet gece saatlerinde İstanbul'a geldi, havaalanında on binlerce taraftar tarafından karşılandı ve boynunda Türk kulübünün bayrağıyla menajeri de ona eşlik etti. Osimhen, yeni Galatasaraylı oyuncular için gelenek olduğu üzere, taraftarların tezahüratlarıyla hemen eğlendi ve orada bulunan gazetecilere bazı şakalar yaptı"

IL MATTINO: BİR AŞK HİKAYESİNİN BAŞLANGICI

"Gecenin bir yarısı krallar gibi bir karşılama ve bir aşk hikayesinin başlangıcı. İtalya saatiyle gece 2.30'da (Türkiye saatiyle 3.30) İstanbul'a inen Victor Osimhen'i, transferin gerçekleştiğini anlayınca Atatürk Havalimanı'na akın eden binlerce kişilik coşkulu bir kalabalık bekliyordu. Futbolunu, sahayı, golleri ve hepsinden önemlisi huzuru yeniden keşfetmeye ihtiyacı var."

"Peki Victor Türkiye'de nasıl bir takım bulacak? Her şeyden önce, son şampiyon bir kulüp: Mertens'in görev yaptığı iki yılda Galatasaray her iki seferde de lig şampiyonluğunu evine götürdü. Ve bir rekor peşinde. Sarı kırmızılılar en son 20 yıldan uzun bir süre önce, 1990'ların başında üç kez şampiyon olmayı başarmıştı."

"Takım bu tarihi tekrarlamak istiyor, ancak giderek daha sert rakiplerle karşılaşacak: José Mourinho'nun ekstra Amrabat'lı yeni Fenerbahçe'si, Ciro Immobile'nin şimdiden gelişimini gösteren Beşiktaş'ı. Ağustos ayının başında Süper Kupa'da karşılaşmışlar ve beş gol yemişlerdi. Serie A'nın bir başka tanınmış yüzü olan Okan Buruk'un (Inter'de üç sezon) takımının kesinliğini de sarsan beklenmedik bir yenilgi."

MARCA: YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN BOMBASI

"Bazen futbol transfer piyasasında bir anlaşmanın başarısı sadece belirli tesadüflere bağlıdır. Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi de bunların hepsine sahip. Bu, her şeyin biraz olduğu bir yaz transfer dönemine son noktayı koyan 'bomba' olabilir."

EUROSPORT: BEKLENMEDİK SONUÇ: OSIMHEN GALATASARAY'A GİTTİ

"Victor Osimhen pembe dizisinin sona ermesi uzun zaman aldı. Ancak son 24 saat içinde her şey hızlandı. Haftalar süren pazarlıkların ardından Osimhen, Avrupa'nın ana pazarlarının kapanışına kadar hiçbir çıkış yolu bulamadı. Bunun nedeni Napoli'nin yüksek bonservis bedeli ve oyuncunun ücret talepleriydi. Sonuç olarak, 25 yaşındaki oyuncu Antonio Conte'nin Serie A kadrosuna bile dahil edilmedi. Osimhen için kesinlikle garip bir yaz oldu. Ve umduğu gibi de sonuçlanmadı. Türkiye'de her halükarda bir başka eski İtalyan ligi yıldızı Mauro Icardi ile birlikte oynayacak."

MAISFUTEBOL: MOURINHO'NUN DİKKATİNE...

"Mourinho'nun dikkatine: Galatasaray Victor Osimhen transferini doğruladı. Victor Osimhen geçtiğimiz aylarda aralarında PSG, Real Madrid ve Chelsea'nin de bulunduğu birçok kulüple anılmıştı. Sonunda Türkiye liginden Galatasaray'ı tercih etti. Kulüp Nijeryalının maaşını ödeyecek. Orada, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun sezon başından beri görev yaptığı, Galatasaray'ın İstanbul'daki en büyük rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak."

THE SUN: 'TOTTENHAM İÇİN KÖTÜ HABER'

"Gala'ya katılan Osimhen Fenerbahçe'nin yeni patronu Jose Mourinho ile de karşı karşıya gelecek, ikili daha önce Özel Biri'nin Roma'daki döneminde tanışmıştı. Bu anlaşma Tottenham için de kötü haber anlamına geliyor zira önümüzdeki ay Galatasaray'la zorlu bir Avrupa Ligi karşılaşması oynayacaklar."

VP: KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI

"Napoli ve Galatasaray arasındaki anlaşmanın ardından Osimhen'e gece kahraman karşılaması. Victor Osimhen, Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere gece saatlerinde iniş yaptı. Napoli'den transfer olmak üzere olan Nijeryalı forvet Türk taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Osimhen bu sıcak karşılamadan gözle görülür bir şekilde keyif aldı ve Napoli'deki umutsuz durumuna bir çözüm bulunduğu için mutlu olacak."