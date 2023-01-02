Hollandalı futbolcunun yaz transfer döneminde sözleşmesi sona erecek.

NE OLDU? SPORT'a göre, Avrupa'daki kulüplerden kendisine gösterilen ilgiye göre Depay'in Barça'dan ayrılıp ayrılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında Galatasaray da bulunuyor.

Depay, takımdaki yeri için mücadele etmek istediğini, ancak sezon sonunda başka bir takımın formasını giymek istediğini yönetime açık bir şekilde iletti.

Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig'den Newcastle United da geçtiğimiz yaz transfer döneminde Hollandalı futbolcu için nabız yokladı.

Ancak Depay, geçtiğimiz transfer döneminde iki takımın da ilgisine olumlu bir geri dönüş yapmadı.

Bu iki ekibin, yaz transfer döneminde Hollandalı futbolcuyu transfer etmek için büyük bir rekabete gireceği vurgulanıyor.

BÜYÜK RESİM: Depay, ilk sezonunda 12 gol atarak Barça kariyerine iyi bir başlangıç yapmış olsa da Xavi'nin ilk 11 tercihinde etikili bi yere sahip olmadı.

Ancak 28 yaşındaki futbolcu, kanıtlanmış bir gol rekoru ile hangi kulüp onu kaparsa kapsın yine de etkili bir oyuncu olabilir.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

Getty Images

DEPAY İÇİN SIRADA NE VAR? Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan yıldız forvetin, önümüzdeki aylarda nadiren de olsa Barcelona formasını giymesi bekleniyor.

Ardından, hangi takıma gideceği belli olacak ve transferindeki bu sis perdesi ortadan kalkacak.