Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, yıldızlarının takımdan ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bazı yıldızların da takımda kalmasının planları yapılıyor.

Sarı-Kırmızılı takımın şampiyon hocası, gündeme dair ve takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan 2 yıldızı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, BeİN Sports'a konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper, bireysel gelişime açık bir oyuncu. Yetenekli, fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. O formayı almak için devamlı çalışıyor. Ligi çok iyi şekilde bitirdi. Onun temposundan, isteğinden, aidiyetinden çok memnunuz.

Icardi'den şüphesi yok

"Icardi'nin beni omzuna aldığı an, önemli bir andı. Omuzlara alınmayı çok sevmeyen, başarıları paylaşan biriyim ama o fotoğraftaki çok farklı bir sevinçti. Çünkü çok uzun bir süre şampiyonluk için mücadele ettik. Mauro da Galatasaray'a olan aidiyetini orada gösterdi.

Boey ve Nelsson'a izin yok

"Sacha Boey ve Victor Nelsson bizimle devam edecekler, kalmalarını istiyoruz. Konuyu uzatmaya gerek yok. Tabii ki teklifler olabilir ama Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve bunun için bu oyuncuların kadromuzda olması gerekiyor.

Gözü Avrupa kupalarında

Dört büyük takımın da hedefi, Avrupa'da kupa kazanmak olmalı. Şu anda Konferans Ligi var ve orasının Türk takımları için hedef olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali görebilmek de çok büyük başarı olur. Bizim hedefimiz, geçmişimizdeki gibi Avrupa'da kupa kazanmak. Galatasaray'ın genlerinde bu var