Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferinde tek bir pürüz var

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı ancak Inter'in milli orta saha için istediği bedel işleri zora sokuyor.

Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane hamlesinin ardından gözünü orta sahaya çevirdi. Gündemde konuşulan isim ise milli yıldız Hakan Çalhanoğlu.

İtalyan basını, Galatasaray’ın bu transfer için ciddi bir adım atıp Hakan Çalhanoğlu ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Galatasaray, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’na yıllık 10 milyon euro net maaş önerdi. Ancak asıl pürüz, bonservis bedelinde yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuya Inter'de kazandığından (6.5 milyon euro) daha fazlasını (10 milyon euro) teklif etti ve milli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

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Ancak Inter’in 30 yaşındaki futbolcu için 35-40 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın Galatasaray için oldukça yüksek olduğu belirtildi. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon euroluk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Haberde, sarı-kırmızılı yönetimin bonservis bedelini aşağı çekmek için pazarlıklara hazırlandığı ve Hakan’ın bu süreçte sergileyeceği tutumun transferin seyrini belirleyeceği vurgulandı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu’nun, Inter ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’ın bu kritik transferi bitirip bitiremeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Geçen sezon Inter formasıyla 47 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu 11 gol, 8 asistlik performansla takımına katkı vermişti.