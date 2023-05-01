Portekizli süperstar Ronaldo ile Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan'da tekrar bir araya gelecekler.

38 yaşındaki Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da yıllık yaklaşık 200 milyon Euro gibi astronomik bir ücret kazanıyor.

Hem kulüp hem de teknik direktör Erik ten Hag ile bazı anlaşmazlıklar yaşayan Portekizli süperstar, geçtiğimiz kış transfer döneminde Old Trafford'dan ayrılarak yeni bir maceraya atıldı.

Ve şimdi Galatasaray'ın eski oyuncularından ve Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Alex Telles, Al-Nassr'ın transfer gündeminde yer alıyor ve Arabistan ekibi, Brezilyalı sol beki takıma dahil etmenin planlarını yapıyor.

30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezonu Sevilla'da kiralık geçiriyor ve Fenerbahçe ile İspanyol ekibi arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında da forma şansı buldu ve temsilcimizi elediler.

Daha sonra çeyrek finalde Manchester United'ı da saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilerleyişlerine devam ediyorlar.

Tyrell Malacia'ın Manchester United'a transfer olmasının ardından Luke Shaw'ın ikinci yedeği konumuna düşen Telles, İspanya'nın yolunu tutmuştu.

Ne söylendi?

AS'ın haberine göre Al-Nassr, Alex Telles'i kalıcı bir anlaşmayla transfer etmek istiyor.

2020 yılında Porto'dan 15.4 milyon Sterlin'e Manchester United'a transfer olan Brezilyalı sol bekin sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha var.

Haftada 100.000 Sterlin'lik maaşının, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin işini zorlaştırdığı aktarılıyor.

Ancak Al-Nassr, Brezilyalı yıldızı Suudi Arabistan'a getirmek için yüksek maaşını sorun olarak görmüyor.

Telles bu sezon Sevilla formasını 32 kez giydi ve aynı zamanda Brezilya Teknik Direktörü Tite tarafından Dünya Kupası kadrosuna da kendisine yer bulmuştu.

Al-Nassr, bir maç fazlasıyla Suudi Pro Ligi'nde lider Al-Ittihad'ın üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Ve süper yıldız Cristiano Ronaldo, kulüp için 15 maça çıkarken 12 gol katkısında bulundu.