Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Zaniolo, bahis skandalı gerekçesiyle İtalya'nın kadrosundan çıkarıldı.

ANSA'nın haberine göre, iki oyuncu Perşembe günü bahis oynadığı iddialarıyla ilgili olarak polis tarafından sorguya çekildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Zaniolo ve Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Nicolo Fagiolo yasa dışı platformlara bahis oynadığı gerekçesiyle soruşturma altına alındı.

FIGC, her iki oyuncunun da Malta ve İngiltere ile oynanacak Euro 2024 elemeleri öncesinde İtalya kadrosundan çıkarıldığını doğruladı.

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Ne söylendi?

Federasyon, bugün öğleden sonra Torino Başsavcılığı'nın, şu anda Coverciano Federal Teknik Merkezi'nde milli takımla toplantı yapan futbolcular Sandro Tonali ve Nicolò Zaniolo'ya yönelik soruşturma tedbirlerini bildirdiğini duyurdu.

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"İddialara bakılmaksızın, bu durumda oyuncuların önümüzdeki günlerde yapılması planlanan taahhütleri yerine getirebilecek durumda olmadıklarına inanıyoruz. Federasyon, onları da korumak amacıyla, onların kendi kulüplerine dönmelerine izin verme kararı aldı."

Her iki oyuncu da bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandı; Fabrizio Corona'nın haberine göre, Zaniolo'nun maç günü kadrosundayken Roma'nın Coppa Italia maçlarına nasıl bahis oynadığını gösteren bir örnekte bulundu.

Her iki oyuncu da yakın zamanda Serie A'dan Premier Lig'e geçmeyi garantilese de, suçlu bulunmaları halinde, herhangi bir yasak UEFA ve FIFA'ya bağlı tüm müsabakaları kapsayacak şekilde olacak.

Yasadışı bahislerle ilgili soruşturma devam ederken her iki oyuncu da artık kendi kulüplerine dönecek ve verilecek kararın ne yönde olacağını beklemeye geçecek.

Bu arada İtalya, Cumartesi günü Bari'de oyanayacağı Malta'daki maçına geri dönüyor ve ardından İngiltere ile karşılaşmak için Wembley Stadyumu'nun yolunu tutacak.