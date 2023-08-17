Premier Lig ekibi Aston Villa, Sevilla'nın yıldızını kadrosuna katmaya çok yakın...

NE OLDU? Fabrizio Romano'ya göre Premier Lig takımı, Arjantinli defans oyuncusunu transfer etmek için Sevilla ile yapılan görüşmelerde son tura geldi.

Aston Villa, transferi daha da hızlandırması gereken Acuna ile kişisel şartları kabul etti.

BÜYÜK RESİM: Arjantinli, Endülüslerin önemli bir üyesi olmaya devam ediyor ve Çarşamba gecesi Yunanistan'da düzenlenen UEFA Süper Kupası'nda Manchester City'ye karşı Youssef En-Nesyri'nin attığı golün asistini yaptı.

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Ancak Villa, bu maçın ardından görüşmelerini hızlandırdı ve Manchester City maçı, Acuna'nın Sevilla'daki son maçı olabilir.

VE DAHA FAZLASI: Acuna'nın Villa'ya transfer ücreti olarak yaklaşık 15 milyon €'ya (13 milyon £) mal olması muhtemel...

Sevilla, Aston Villadan kazanacağı parayı büyük bir olasılıkla VFB Stuttgart'tan Borna Sosa için değerlendirecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Acuna, Youri Tielemans, Pau Torres, Moussa Diaby ve Nicolo Zaniolo'nun transferlerinden sonra Aston Villa'nın bu yaz yaptığı beşinci transferi olacak.

Galatasaray'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo ise sağlık kontrollerini tamamlamak için Birmingham'da bulunuyor.