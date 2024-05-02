Premier Lig ekibi Aston Villa'nın formasını giyen Nicolo Zaniolo'dan gelen müjdeli haberi hocası açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın formasını giyen Nicolo Zaniolo hakkında Aston Villa'nın hocası Unai Emery müjdeli haberi verdi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery, Olympiakos ile oynayacakları Konferans Ligi yarı final maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Ne söylendi?

Zaniolo ile ilgili konuşan Emery, "Nicolo Zaniolo, Olympiakos maçında kadroda yer alabilir. Kendini şu anda iyi hissediyor" diyerek İtalyan yıldızına yönelik müjdeli haberi paylaştı.

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Aston Villa ile Olympiakos, Perşembe günü Konferans Ligi Yarı Final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Zaniolo, bu sezon ne yaptı?

Nicolo Zaniolo, bu sezon Aston Villa forması ile tüm kulvarlarda toplamda 37 karşılaşmaya çıktı. İtalyan kanat oyuncusu söz konusu 37 mücadelede üç gol attı, asist ise yapamadı.

2027 yılına kadar sözleşmesi var

Toplamda bin 269 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin ideal ilk 11 oyuncusu olmayı başaramadı. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nicolo Zaniolo'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.