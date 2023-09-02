Galatasaray'ın eski yıldızı Mata, yeni bir kültürü tanıma isteğiyle farklı bir maceraya yelken açıyor.

NE OLDU? The Athletic'e göre, Manchester United ve Chelsea gibi takımlarda oynayan ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Juan Mata, Japon kulübü Vissel Kobe'ye katılmaya hazırlanıyor.

Mata, Galatasaray'daki son sezonunun ardından Suudi Arabistan ve Dubai'den cazip teklifler aldı. Ancak 35 yaşındaki İspanyol oyuncu, J Ligi'ne gitmeye ve Japonya kültürünü benimsemeye karar verdi.

BÜYÜK RESİM: Mata'nın seçimi, dünyaca ünlü bir başka yıldız olan Iniesta'nın Vissel Kobe'ye transfer olmasını hatırlatıyor.

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Ayrıca bir diğer eski golcü David Villa da 2019'da Jopon kulübünde verimli bir yıl geçirdi.

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SIRADA NE VAR? Mata'nın Vissel Kobe'ye transferi, yalnızca rekabetçi futbolun değil aynı zamanda benzersiz kültürel deneyimlerin de etkisiyle Avrupa dışındaki liglerde yeni ufuklar keşfeden futbol yıldızlarının artan eğilimini yansıtıyor.

Mata büyük olasılıkla Kobe'nin Pazar günü J Ligi'nde Kyoto Sanga ile oynayacağı maçı kaçıracak, ancak 16 Eylül'de deplasmanda Sanfrecce karşısında ilk maçına çıkabilir.