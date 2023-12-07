Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo oğluyla aynı takımda forma giyecek

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Brezilya ekibi Fluminense'de artık tek başına değil, oğlu da onunla birlikte forma giyecek.

Melo'nun oğlu babasının izinden gidiyor

Fluminense ile profesyonel sözleşme imzaladı

Melo oğluyla aynı takımda oynayabilir

NE OLDU? Fluminense, Felipe Melo'nun oğlu Davi ile profesyonel sözleşme imzaladı. Davi savunmada görev alıyor ve 18 yaşında. Brezilya ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

BÜYÜK RESİM: Fluminense ile Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Felipe Melo, şans bulmaları halinde oğluyla aynı takımda oynayabilecek.

DAHA FAZLASI: Kariyerinde 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması da giyen Melo toplamda 154 maça çıktı ve 18 gol attı.