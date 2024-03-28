Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Dani Alves'e ateş püskürdü! 'Eğer kızımın başına böyle bir olay gelseydi...'

Galatasaray'ın eski yıldızı Melo, cinsel saldırı suçundan yargılanan Dani Alves hakkında açıklamalarda bulundu.

Brezilya ekibi Fluminense'de oynayan Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, İspanya’da bir kadına cinsel saldırı suçundan cezaevine giren ve daha sonra 1 milyon Euro kefalet ödeyerek serbest kalan Dani Alves hakkında konuştu.

Ne söylendi?

Felipe Melo GloboEsporte'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kimse bu konu hakkında konuşmak zorunda değil. Ama ben yorum yapmakta bir sorun görmüyorum. Benim 15 yaşında bir kızım var. Eğer kızımın başına böyle bir şey gelseydi, bu röportajı vermek için burada olmazdım. Kadınlara saygı duyulmalı, erkeklere saygı duyulmalı."

Haberin devamı aşağıda

'Cezasını çekmeli'

"Eğer suçlu bulunursa, yaptıklarının bedelini ödemek zorunda ve bu başkalarına da bunu yapmamaları için bir ders olsun. Bu çok ciddi bir mesele, sorumluluğu kimseye atamayız. Cezasını çekmeli."

"Artık futbol oynayamayacak ama olsun... Onu bir kez daha cezaevine gönderemezler, çünkü kefaletini ödedi. Yasalara göre para ödedi. Cezasının yeterince uzun olduğunu bile sanmıyorum. Daniel Alves çoktan hapisten çıktı. Bunu bir kadına yapan biri için yeterli olduğunu sanmıyorum. Kızın ailesinin duygularını düşünün. Çocuklarımızı eğitmek gibi bir görevimiz var ve bu da büyük ölçüde bir aile meselesi. Oğullarımızı ve kızlarımızı bu tür olayların yaşanmaması için eğitmek gerekiyor."

Yalan söylediğini itiraf etti!

Dani Alves, 30 Aralık 2022 gecesi Barselona'da bir eğlence merkezinde 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı.

İfadesini üç kez değiştiren 40 yaşındaki eski futbolcu, daha sonra suçunu kabul ederek ilk ifadelerinde yalan söylediğini itiraf etmişti.