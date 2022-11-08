Efsane futbolcu, müslüman olduğuna dair söylentileri yanıtladı.

Chelsea ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu Didier Drogba, bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu gördü ve sosyal medyadan bunu düzeltti.

Eski santrfor, dua ettiği bir fotoğrafın sosyal medyaya düşmesiyle bir anda gündeme oturdu.

Drogba, daha sonra gerçekleri açıkladı.

Ne söylendi?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan efsane, şu yorumu yaptı:

"Bu hikaye viral oluyor 😅- ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu.

"Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar."

Didier Drogba'nın Galatasaray kariyeri

2013 yılında Galatasaray'a transfer olan Fildişili eski yıldız, sarı - kırmızılı forma ile 53 karşılaşmada sahaya ayak bastı.

Drogba, söz konusu 53 maçta 20 gol atıp 13 asist yaparak Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Efsane oyuncu, 2014'te Galatasaray'dan yuvası Chelsea'ye geri döndü ve 2018'de ABD'de futbol hayatına noktayı koydu.