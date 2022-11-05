Sarı-kırmızılı ekibin eski hocası, uzun süren sessizliğini bozdu.

Domenec Torrent, GOAL'e konuştu. İspanyol menajer, sarı-kırmızılı takımda çalıştığı döneme dair açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent, Galatasaray'a geldiği dönemin bir hata olduğunun altını çizdi.

İspanyol hoca, yeni takımının ise kısa bir süre içerisinde belli olacağını belirtti.

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Torrent ne söyledi?

İspanyol menajer, öncelikle şu ifadeleri kullandı:

"Bazı teklifler var. Kısa süre içinde yeniden göreve başlamak istiyorum. MLS olmasa bile başka ülkelerden bazı teklifler var.

"Şu anda yeniden çalışmak istiyorum. ABD'de olmak büyük bir zevk. Şu anda MLS'in kolay olmadığını biliyorum ve bazı hocalar görevinden ayrılsın diye burada fırsat kovalamıyorum.

"Bunun için burada değilim.Birkaç hafta içinde tekrar çalışmayı bekliyorum çünkü benim için çok önemli.

"Bir koç olarak çalışmayı ve ekibimi de seviyorum ve sanırım tekrar çalışmaya hazırız."

"Büyük bir hataydı"

Torrent, sarı-kırmızılı ekip hakkında ise şöyle konuştu:

"Türkiye'deki sorun her hafta maçı kazanmaya odaklı yaşam tarzı. ABD ile kıyaslıyorsanız Türkiye'ye göre ABD daha iyi imkanlara sahip.

"Takımınızı geliştirmek için zamanınız var, net bir stil oluşturmak için zamanınız var ama Türkiye'de bu neredeyse imkansız. Sezon öncesi kap döneminin benim için çok önemli olduğunu vurguladım.

"Sezon öncesi döneme ihtiyacım var... Oyuncularınızı ikna etmek istiyorsanız, bu en iyi zaman. Bu benim için önemli.

"Sezon ortasında takım almaya karar vermek ve o dönem ortasında Galatasaray'a gitmek bizim için büyük bir hataydı."