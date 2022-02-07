Bir dönem Galatasaray formasını giyen ve şu anda Brezilya ekiplerinden Fluminense’de oynayan Felipe Melo, Fenerbahçe’nin eski yıldızı Flamengolu Diego Ribas’a karşı kışkırtıcı ifadeler kullandı.

İki oyuncu arasında çıkan tartışmada fiziki temas da vardı.

Bir dönem Türkiye’de forma giyen iki Brezilyalı oyuncu arasında gerginlik yaşandığı sırada Melo, Diego’ya omuz atarak yere düşürdü.

Diego ve Melo arasında yaşanan bu gerginlik, maçtaki tansiyonu yükseltti.

İkili arasında tartışma çıktığı sırada Melo'nun, Diego Ribas’a yönelik sert ifadeler kullandığı da duyuldu.

Ne yaşandı?

Flamengolu futbolcu De Arrascaeta, topu ceza sahası içine ortaladı. Fluminenseli futbolcular gelen topu uzaklaştırdı, ancak ev sahibi takım penaltı bekledi.

Hakem korner kararı verince ortalık bir anda karıştı.

Felipe Melo hakeme itirazda bulunurken Diego Ribas araya girdi. Bu kez bütün futbolcular hakemin etrafında toplandı ve futbolcuların arasında gerginlik yaşandı.

Futbolcuların, birbirleriyle tartıştığı sırada Melo, Diego Ribas’a yönelik şu sözleri kullandı:

“Diego, sen benim zaafımsın.”

Kışkırtıcı ifadelerle Diego’yu sinirlendirmeye çalışan Melo, rakibine yönelik sert bir hamlede de bulunmayı ihmal etmedi.

Melo, Diego Ribas'a omuz atarak yere yığdı. Olayların yatışmasını bekleyen hakem; Melo ve Ribas'ı sarı kartla cezalandırdı.

Aralarındaki sorun nereden kaynaklanıyor?

Geçtiğimiz yıl, Uruguay’da oynanan Libertadores Kupası final maçında Palmeiras forması giyen Melo ve arkadaşlarının rakibi, Diego Ribas’ın oynadığı Flamengo’ydu.

Melo, tartışmalar çıkmadan önce muhtemelen geçtiğimiz yıl oynanan final maçını hatırladı ve Diego’ya yönelik kışkırtıcı ifadeler kullandı.

Melo’nun, “Sen benim zaafımsın” diyerek geçtiğimiz yıla gönderme yaptığı belirtiliyor.

Daha fazlası için:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek açıkladı: "Beşiktaş, Mustafa Eskihellaç'ı transfer etmek istiyor"

Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane, Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşan Senegal ve Mısır'ı kutladı