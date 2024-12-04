Galatasaray'ın eski oyuncusu, 45 yaşında futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Japon orta saha Junichi Inamoto, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Junichi Inamoto emekli oldu

45 yaşına kadar kariyerini sürdürmüştü

Son olarak Nankatsu SC forması giyiyordu

NE OLDU? Nankatsu SC forması giyen Inamoto, düzenlediği basın toplantısında, futbolu bıraktığını açıkladı. 45 yaşına kadar kariyerini sürdüren futbolcu takımına daha fazla katkı sağlamayacağını düşündüğü için emeklilik kararı aldı.

NE SÖYLENDİ? Son 2-3 yıldır emekli olmayı düşündüğünü söyleyen Inamoto şunları dile getirdi: "Bu yıl, mevcut yeteneklerimle takıma yardımcı olamayacağımı hissettim." Futbolu bu nedenle bıraktığını söyleyen Junichi Inamoto, İngiltere ve Türkiye dahil futbolculuk kariyeri boyunca deneyimlediği serüvenini de anlattı.

Japonya Mili Takımı "Samurai Blue" ile Mart 2001'de Fransa'ya karşı deplasmanda 5-0 kaybedilen dostluk maçını anımsatan Inamoto, şunları söyledi: "Bu maç kariyerimdeki en şok edici olanıydı. Aramızdaki boşluğu ve dünyayla aramızdaki farkı hissettim ve bu maç, bundan sonra ne yapacağımı çok düşünmemi sağladı. Örnek aldığım Zidane o maçta sahaydı. Eğer zamanlamayı tutturabilirsem, herkesten topu çalabileceğimden emindim. Ancak bunu Zidane'a karşı hiç başaramadım."

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Inamoto, 2002 FIFA Dünya Kupası'nın, kariyerine etkisine yönelik "O maçlar sayesinde adım dünyaca tanındı ve gollerimin etkisi muazzamdı." dedi.

Inamoto, emekliye ayrılana dek yurt dışında Premier Lig ve yurt içinde 5. lig dahil üst ve alt seviye birçok takımda oynamasına yönelik, "Sonuçta futbol tamamen eğlence. Ortam farklı olsa da top aynı, futbol da aynı kalıyor. 28 yıldır açıkçası her şeyi başardığımı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Geleceğine yönelik "mümkünse antrenör kariyeri" hedeflediğini kaydeden Inamoto, "Tecrübelerimi daha üst düzeyde paylaşmak isterim." dedi.

BÜYÜK RESİM: 2002, 2006 ve 2010 Dünya Kupası turnuvalarında oynayan Inamoto, "Samurai Blue" formasıyla çıktığı toplam 82 maçta 5 kez ağları havalandırdı. 2001 ve 2002'de sırayla Arsenal ve Fulham'da top koşturan Inamoto, "Premier Lig'de oynayan ilk Japon futbolcu" ünvanını elde etti.