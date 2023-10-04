Galatasaray'ın Erik ten Hag ve Manchester United'a yaşattığı 9 kötü rekor

Erik ten Hag, Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a mağlup olmasının ardından istemeyeceği 9 rekora imza attı.

Manchester United bu zamana kadar ŞL gruplarında ilk iki maçını kaybetmemişti

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk kez ilk iki maçta 7 gol yediler

Erik ten Hag, Galatasaray maçının ardından istemeyeceği kötü rekorlara imza attı

NE OLDU? Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Old Trafford'da 3-2 kaybetti. A Grubu'ndaki ilk maçını Bayern Münih'e karşı oynayan Kırmızı Şeytanlar, Alman devine 4-3 kaybetmişti. Erik ten Hag'ın öğrencileri, Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte istemeyecekleri rekorlara imza attı.

MANCHESTER UNITED HANGİ KÖTÜ REKORLARI KIRDI? Galatasaray bu zamana kadar İngiltere'de hiç maç kazanamamıştı. Erik ten Hag'ın öğrencilerine karşı İngiltere topraklarında tarihlerindeki ilk zaferi yaşadılar. Manchester United'ın Galatasaray mağlubiyetiyle elde ettiği 9 kötü rekor şu şekilde:

Manchester United, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk kez ilk 2 maçını kaybetti

Manchester United, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk kez ilk 2 maçında 7 gol yedi Haberin devamı aşağıda

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez arka arkaya 3'ten fazla gol yedi

2015'ten bu yana Şampiyonlar Ligi gruplarında deplasmanda gol bulamayan Galatasaray, ilk golünü Manchester United deplasmanında attı Gelecek maçlar Premier Lig MNU BRE Maç önizlemesi Süper Lig ANT GS Maç önizlemesi

Galatasaray, İngiltere topraklarında ilk galibiyetini Manchester United'a karşı aldı

Manchester United, 28 yıldır ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında 4'den fazla gol yedi

Manchester United, 1978'den bu yana ilk kez üst üste 3 maçta 3'ten fazla gol yedi

Manchester United, 1986'dan bu yana ilk kez tüm müsabakalarda çıktığı ilk 10 maçının 6'sını kaybetti

Manchester United, 1967'den bu yana ilk kez ilk 10 maçında 18 gol yedi

SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 7 Ekim'de Antalyaspor deplasmanında oynayacak. Manchester United ise aynı gün Brentford'ı konuk edecek.