NE OLDU? Edson Alvarez'in, yaz transfer penceresinin sonuna doğru Premier Lig ekibi Chelsea'den büyük bir teklif aldığı söylendi.

Eredivisie şampiyonu onu bırakmaya ikna olmadı ve Ajax'ın ilk 11'inde düzenli olarak kendisine yer buldu.

Ancak, takımında oynamasına rağmen Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın pek de ilgisini çekmiyor.

NE SÖYLEDİLER: Hollandalı efsane, başkent ekibinin onu bırakması gerektiğine inanıyor.

"Alvarez, her topu geri ya da yana doğru oynuyor. Hiçbir faydası yok. Gönderin gitsin.

"Onu çok çabuk Londra'ya göndermeleri gerekirdi. Onun yerine iki iyi oyuncu alınabilirdi."

BÜYÜK RESİM: Ajax, bu sezon öncesinde koç Alfred Schreuder'in Erik ten Hag'ın yerine geçmesinden bu yana formundan bir şey kaybetmedi.

Hollandalı şampiyonu, Eredivisie'nin zirvesinde dört puan farkla otururken Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyorlar.

İki kez Napoli'ye kaybederken bir kez de Liverpool'a yenildiler.

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