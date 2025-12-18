Galatasaray’ın değeri dudak uçuklattı: Sane’nin piyasası düştü! Osimhen zirvede

Transfermarkt verisine göre; Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini kapsamlı bir şekilde güncelledi. Yapılan değerlendirme sonucunda birçok yıldız oyuncu değer kaybederken en pahalı futbolcu Victor Osimhen oldu.

Ne söylendi?

En çok değer kazanan oyuncu Trabzonspor’dan Christ Inao Oulai olurken, en fazla değer kaybı yaşayan isim yine Trabzonspor’dan Andre Onana oldu. Takımlar bazında Göztepe büyük bir yükseliş gösterirken en sert düşüş Fenerbahçe’de yaşandı.

Ligin en değerli takımı olma unvanını 290 milyon euro’luk kadro değeriyle Galatasaray sürdürdü. Sarı-kırmızılıları 270 milyon euro ile Fenerbahçe, 154 milyon euro ile Beşiktaş ve 106 milyon euro ile Trabzonspor takip etti.

Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra güncellemede en fazla değer kaybı yaşayan takımlardan biri olarak dikkat çekti. Galatasaray'ın kadro değeri 305 milyon euro'dan 290 milyon euro'ya düştü. Özellikle yıldız isimlerin piyasa değerlerinde aşağı yönlü düzeltmeler yapıldı.

Alman yıldız Leroy Sane'nin değeri 25 milyon € seviyesinden 23 milyon euro'ya çekildi. Transfermarkt Türkiye piyasa değeri yöneticisi Sinan Yener, "Leroy Sane çok iyi bir dönem geçiriyor olsa da yaş faktörü göz ardı edilemez. Alman yıldız, ilerleyen yaşı nedeniyle piyasa değerinden 2 milyon euro kaybetti" ifadelerini kullandı.

Bu arada Süper Lig'in en pahalı oyuncuları da belli oldu. Buna göre zirvede 75 milyon euro bonservis ücreti ile Victor Osimhen bulunuyor. Osimhen'i sırasıyla Leroy Sane ve Jhon Duran izliyor.