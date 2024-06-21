Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaşmak üzere. Yıldız futbolcunun eşi Amelie Maria ise ölüm tehdidi aldıklarını duyurdu.

3 sezondur Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'nin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sona erdi. EURO 2024 kadrosuna alınmayan Belçikalı golcü sürpriz bir şekilde Galatasaray ile görüşmelere başladı ve transferde son aşamaya gelindi.

Batshuayi'nin eşi, tehdit edildikleini açıkladı

30 yaşındaki oyuncunun eşi Amelie Maria, kendilerine gelen tehditlere bir paylaşımla tepki gösterdi.

Maria, kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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"Perde arkasında neler olup bittiğini bilmediğinizde, masumları suçlamayın.

Asıl suçlular sorumluluk almayanlardır. Ailemi tehdit edenler ve futbol için çocuğumun ölümünü isteyenler utansın ve siz aileden bahsetmeye cüret ediyorsunuz?

Ne utanç verici!!! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Tanrı hepinizi görüyor."

Acun Ilıcalı'dan Batshuayi açıklaması

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni yapılan seçimle birlikte Başkan Ali Koç'un listesinden yönetime giren Acun Ilıcalı ise, Belçikalı yıldızla alakalı olarak, "Biz arzu etseydik Batshuayi’yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun" ifadelerini kullandı