Galatasaray için Süper Lig'in eski yıldızından olay itiraf! 'Hakemler yardım ediyordu'

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski oyuncusu Kader Keita, Galatasaray hakkında olay ifadeler kullandı.

Süper Lig'de 2 yıl Sivasspor forması giyen ve futbol kariyerini Romanya temsilcisi CFR Cluj'da sürdüren Kader Keita, Türkiye kariyerine yönelik çok önemli açıklamarda bulundu.

Yiğidolar'ın eski yıldızı Fanatik'ten Emre Günayı'nın sorularını yanıtladı.

İşte Kader Keita'nın olay açıklamaları:

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Hayatın nasıl geçiyor, günlük hayatta neler yapıyorsun?

- Günlük hayatımda her gün antrenman yapıyorum ve hafta sonları maçlar var, burada CFR Cluj'da her şey yolunda...

Hoca Rıza Çalımbay ile çalıştın, unutamadığın bir anın var mı?

- Türkiye'ye geldiğimde bana ilk şans veren kişi Rıza hocaydı. Benim için çok önemliydi. Sonrasında işler istediğim gibi gitmemiş olsa bile... Size onunla ilgili anlatacağım bir anım var. Galatasaray maçından önce bütün hafta beni bu maça hazırladı çünkü benden çok şey bekliyordu. Oynanan maçta hakem bizim golümüzü vermedi, Rıza hoca resmen hakemle kavga etmek istemişti.

2022-2023 sezonunda Galatasaray ile evinizde oynadığınız maçta golünüz iptal edilmişti. O maçta neler oldu?

- Bu bir adaletsizlikti, inanamadım. Çünkü o %100 goldü. Rıza hoca genelde sakin bir insandır ama maçtan sonra hakemlere karşı çok öfkeliydi.

En zorlandığın rakip hangi takımdı?

- Benim için en zor rakip Galatasaray'dı. Çünkü bazen hakemler onlara yardım ediyordu.

Türkiye'deki en iyi stadyum ve atmosfer sana göre hangisi?

- Türkiye'de en iyi atmosfer ve stadyum bence Galatasaray'daydı. Çılgın bir atmosfer vardı ve ben bunu seviyorum. Ayrıca Beşiktaş'ın da atmosferi ve stadyumu güzeldi.

Bu sezon Türkiye'de kim şampiyon olur?

- Bence bu sezonun şampiyonu yine Galatasaray olacaktır. Fenerbahçe taraftarları için üzgünüm... Ama Samsunspor'un da çok iyi bir sezon geçirdiğini görüyorum, umarım böyle devam ederler.

Tekrardan Türkiye'ye dönmek ister misin?

- Tabii ki geri dönmek istiyorum çünkü Türkiye'yi zihinsel olarak ve yaşam olarak seviyorum, ayrıca Türkiye'ye geri dönme fırsatım olursa doğrudan geri döneceğim. Çünkü Müslüman oyuncular için hayat orada daha kolay.

Sakatlık geçirmiştin, süreç senin için nasıl geçmişti?

- İstanbul'da kolumdan ameliyat olmuştum. Allah'ın izniyle çabuk geçti ve Hatayspor karşısında hemen sahaya çıktı., Türkiye'de gerçekten çok iyi doktorlar var.

Sivasspor taraftarına ne demek istersin?

- Beni güzel karşıladıkları için onlara teşekkür ediyorum, stada gelip oyuncuları desteklemeye devam etsinler.