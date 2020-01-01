Galatasaray için sezon nasıl geçti; kimler gidecek, kimler kalacak?

Evdeki hesap çarşıya uymadı. Sezona üst üste üçüncü şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, üç kulvarda da hayal kırıklığı yaşadı.

Sezon başında yapılan kadro planlamasında bazı hatalar yapılmış olsa da, kağıt üzerinde en iyi takım yine ’dı.

Babel, Nzonzi, Lemina, Seri ve elbette Falcao… Bu futbolcuların şampiyon kadroya seviye atlatması gerekiyordu ancak olmadı.

Başarısızlığın en büyük nedeni şüphesiz sakatlıklardı. İlk darbe milli maçta çapraz bağları kopan Christian Luyindama’dan geldi. Peşinden Andone gitti. Lemina ve Falcao çok kez maç kaçırdı. Marcao sakatlandı. Ve belki de son yılların en büyük şoku Muslera ile yaşandı.

Yapılan sansasyonel transferler de bir türlü bekleneni veremedi. Kalitesini Beşiktaş’tan bildiğimiz Babel ‘bitik’ çıktı. Bir türlü vasatı aşamayan Nzonzi kendisini dev aynasında gördü. Seri bir parladı, bir söndü. Lemina ve Falcao da sağlıklı kalabildikleri kadar iyilerdi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki fiyasko sezonun mutlu sonla bitmeyeceğinin habercisi gibiydi. Sezona iyi başlamayan Galatasaray, peş peşe alınan sekiz galibiyetin ardından havaya girdi ancak bunun yeterli olmayacağı belliydi. Salgın arasından sonra Rize’de yaşanan faciayla çöküşe geçildi. Böylece Fernando Muslera’nın aslında Galatasaray’ın her şeyi olduğunu da görmüş olduk.

Galatasaray’da değişim vakti geldi. Başarısız sezon, salgının futbol ekonomisine etkisi ve TFF’nin yabancı sınırlaması kararı bunu zaruri kılıyor. Peki olacak? İşte muhtemel senaryo...

Dokunulmazlar

Yabancı sınırlaması nedeniyle yerli oyuncuların yeniden kıymete bineceği bir dönem bizleri bekliyor.

Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Taylan Antalyalı’nın yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giyecekleri kesin diyebiliriz. Emre Kılınç da bu anlamda iyi bir takviye olacaktır.

Yabancı olarak ‘dokunulmaz’ tek bir isim var. O da Fernando Muslera. Bu isimler dışında her futbolcuya gelecek teklifler değerlendirilecektir.

Belirsizler

Feghouli ve Belhanda güzel şeyler yaşattılar ancak bu ikilinin miadi doldu gibi görünüyor. Elbette böyle yüksek kontratlı futbolcularla yolları ayırmak kolay bir iş değil. Olası bir ayrılık bu anlamda futbolculara kalmış durumda.

Büyük umutlarla transfer edilen Falcao yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 20 maçı kaçırdı. Yüksek kontratı da göz önüne alınınca, başka bir kulüple anlaşması halinde transferine izin verilmesi sürpriz olmayacaktır.

Sekidika’yı da bu isimlere ekleyebiliriz. Nijeryalı futbolcunun oynayabileceği bir takıma kiralanması muhtemel.

Gözden çıkarılanlar

Babel ve Diagne yüksek maliyetleri nedeniyle takımda düşünülmeyen isimler.

Sarı Kırmızılılar’ın Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz gibi isimlerden ise herhangi bir beklentisi bulunmuyor.

Sözleşmesi bitenler

Galatasaray geçtiğimiz sezonun kadro planlamasını kiralık transfer üzerinden şekillendirdi. Dolayısıyla bu bölümdeki futbolcu sayısı epey fazla…

Onyekuru, Andone, Nagatomo ve Mariano’ya veda edildi.

Fatih Terim’im kiralık sözleşmeleri sona eren Lemina ve Seri’yi yeni sezonda da takımda görmek istediği konuşuluyor.

Sözleşmesi sona eren Donk da geleceği en çok merak edilen isimlerden…

Genç oyuncular

Galatasaray’da birbirinden yetenekli genç futbolcular mevcut. Ancak çoğu kendilerinden beklenen patlamayı yapamıyor.

Fatih Terim, genç futbolculara verdiği şanslarla bilinen bir teknik adam. Yunus Akgün ve Emin Bayram’ın yeni sezonda daha fazla forma giyme ihtimalleri yüksek.