Galatasaray'ı Hakan Çalhanoğlu için harekete geçiren detay ortaya çıktı

Galatasaray, Inter'de yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmaya sıcak bakacağını düşünüyor.

Inter’de yaşanan teknik direktör değişikliği, Galatasaray'ın aklına Hakan Çalhanoğlu’nu soktu.

İtalyan devinde Cristian Chivu’nun takımın başına geçmesinin ardından, kulüpte gençleşme operasyonu başlatılması bekleniyor. Bu plan doğrultusunda 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Bu gelişmeler üzerine Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu’nun durumunu yakından izlemeye başladı. Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren sarı-kırmızılıların şimdi de Hakan için harekete geçtiği iddia edilirken duruma bizzat Dursun Özbek'in el attığı söyleniyor.

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Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hakan Çalhanoğlu ile doğrudan temasa geçti ve oyuncunun düşüncelerini yokladı.

Hakan’a Suudi Arabistan’dan da ciddi teklifler olduğu belirtilirken, Inter’in deneyimli futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray cephesi, bu transferi gerçekleştirmek için uygun şartları arıyor.

Galatasaray'ın transferde elini hızlı tutması, önümüzdeki sezon yalnız Süper Lig değil, Avrupa arenası için de rekabetçi bir kadro kurmak istediğini ortaya koyuyor. Inter'de son yıllarda istikrarlı ve lider bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu özellikle oyun kurucu rolündeki yetkinliği ve set oyunundaki etkisiyle Serie A'nın en değerli orta sahalarından biri hâline geldi. Ancak Cristian Chivu’nun gençleşme politikası doğrultusunda Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılması muhtemel olabilir.