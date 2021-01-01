Galatasaray, Henry Onyekuru'yu üçüncü kez kiraladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı oyuncunun Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü AS ile oyuncunun 2020-21 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650 bin euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11 Haziran 2021 tarihine kadar şirketimizin net 4 milyon 350 bin euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuya 2020-21 futbol sezonu için net 750 bin euro ücret ödeneceği belirtildi.