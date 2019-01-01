Galatasaray, Henry Onyekuru'dan vazgeçmiyor
Hücum hattına takviye arayışlarına devam eden Galatasaray 14'e yükselen yabancı sayısını indirmeye çalışıyor.
Valentine Ozornwafor'u kiralık göndermeyi düşünen sarı kırmızılılar, açılan kontenjanı tanıdık bir isimle doldurmak istiyor.
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Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyon olmasında büyük payı olan Henry Onyekuru yeniden gündeme alındı.
Nijeryalı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Everton Onyekuru'yu satamazsa tekrardan kiralamak istiyor. Bu durumda Fatih Terim eski öğrencisine takımda yer açmaya hazır.
Deneyimli çalıştırıcı Onyekuru'nun kiralanması halinde forvette Babel'i kullanarak Nijeryalı yıldıza sol açıkta görev verecek.
Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 16 gol attı ve 4 asist yaptı.