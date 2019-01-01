Galatasaray, Henry Onyekuru olmazsa Bruma'yı kiralayacak
Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hızlı başladı.
Fanatik' te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, sezon başında 800 bin euro karşılığında Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun takımda kalmasını istiyor. Fakat oyuncusunu tekrar kiralamaya sıcak bakmayan Everton, Nijeryalı yıldız için 15 milyon euro bonservis talep ediyor.
Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübüyle girişeceği pazarlıklarda hedefine ulaşamadığı takdirde Onyekuru'nun alternatifini ise belirledi. Sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Bruma'yı da listesine aldı.
2017'nin Temmuz ayında 15 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e satılan Portekizli kanat oyuncusu, Alman kulübünde düzenli forma şansı bulamadığı için mutsuz. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, Onyekuru'yu kadrosuna katmayı başaramazsa Bruma'yı bir yıllığına kiralamayı düşünüyor. 24 yaşındaki yıldız oyuncu da eski teknik direktörü Fatih Terim ile yeniden çalışmaya oldukça sıcak bakıyor.