Galatasaray cumartesi günü sezonun ikinci galibiyetini aldı. Cim Bom sahasında Göztepe karşısında 0-1 geriye düşse de, Davinson Sánchez, Gabriel Sara ve Victor Osimhen sayesinde bunu zorlu bir mücadelenin ardından 3-2’lik galibiyete çevirdi. Galatasaray üç maç sonunda yedi puana ulaşırken, Göztepe ise üç maçta topladığı bir puanla hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, flaş transfer Rafael Leão’nun henüz forma giymediği maçta, 15. dakikada geri düştü. André Henrique, kornerden gelen topu arka direğe aşırdı ve fırsatçılığını konuşturan Novatus Miroshi topu ağlara gönderdi: 0-1.

Bir 15 dakika sonra Sánchez beraberlik golünü attı, ancak bunu neredeyse kendisi de fark etmedi. Eski Ajaxlı oyuncunun kafasına bir Göztepe futbolcusundan seken top çarptı ve böylece kusursuz şekilde yön değiştirdi: 1-1.

Galatasaray ikinci yarıda öne geçti. Roland Sallai, Osimhen’e sert bir pas verdi; Osimhen de Henk Veerman tarzı bir topuk pasıyla Sara’yı boş durumda buluşturdu. Brezilyalı oyuncu topu ağlara gönderdi: 2-1.

Victor Osimhen’in gole çevirdiği penaltıyla Galatasaray farkı ikiye çıkardı, ancak maç henüz bitmemişti. Juan skoru 3-2’ye getirdi ve kısa süre sonra Osimhen’in attığı 4-2’lik gol ofsayt nedeniyle iptal edilince mücadele 3-2 sona erdi.



