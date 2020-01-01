Galatasaray futbol ekibinin tüm testleri negatif çıktı

Ara verilen Süper Lig'de hazırlanmaya başlayan Galatasaray'da yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'e hazırlanmaya başlayan 'da futbol takımının tamamına test yapıldı. Tüm testler sonuçlanırken pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Galatasaray kulübünden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

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"Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

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Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla devam edilecekti.

Kamuoyuna duyurulur"