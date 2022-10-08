Ünlü çift, her hareketiyle magazin gündeminin ilk sırasındaki yerini alıyor.

Wanda Nara, Southampton'ın eski forveti Dani Osvaldo'nun Mauro Icardi ile evliyken kendisine kur yaptığını açıkladı.

Bu ilişki, futbol dünyasındaki en sansasyonel konulardan birisi olmayı sürdürüyor.

Nara, sosyal medyada ayrıldıklarını açıklasa da ünlü çift, sorunlarını halletmiş gibi görünüyor.

Ancak, şimdi de başka bir olayla gündemdeler...

Ne söylendi?

Icardi; Nara'yı "zehirli" olarak nitelendirdi ve "hayatını kontrol etmeye çalışmakla" suçlamasına rağmen Nara, Instagram hesabında Arjantinli yıldızın bir fotoğrafını paylaştı ve bu, bir kez daha bir araya geldiklerinin bir işareti oldu.

Nara, Arjantin'in 'The Masked Singer' programında yaptığı açıklamada, Premier Lig ve Serie A'nın eski yıldızı Osvaldo'nun kendisine kur yaptığını itiraf etti.

Nara, geçtiğimiz yıllarda Icardı'nin Inter'den takım arkadaşı olan Dani Osvaldo hakkında, "Beni soyunma odasında sıkıştırdı ve asıldı" itirafında bulundu.

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Aralarında bir şey oldu mu?

Osvaldo, Inter'de Icardi ile takım arkadaşı olduğu sırada bu olayın gerçekleşmiş olma olasılığı çok yüksek.

Nara ve Osvaldo arasında hiçbir şey olmadığına inanılırken, Icardi ile olan ilişkisinin belirsizliği göz önüne alındığında, bu hikayenin şimdi anlatılması da garip...

Çünkü Icardi ve Osvaldo'nun arası, Inter'de oynadıkları dönemde pek de iyi değildi.

2014-15 sezonunda Serie A devinde oynadıkları sırada Icardi ve Osvaldo, Icardi'nin bir pozisyonda pas vermek yerine topa vurması sonucundan tartışmıştı.

Bunun üzerine Osvaldo, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaşlarım engel olmasa, onu yumruklayacaktım."

O dönemde araları iyi olmayan Osvaldo ve Icardi ikilisinin, bu olayın açığa çıkmasıyla nasıl bir durumun içine düşeceğini bir düşünün!