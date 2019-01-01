Transfer

Galatasaray, Fernando için Sevilla'yla görüşmelere başladı

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Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Sevilla yolunda. Görüşmeler KAP'a bildirildi.

Galatasaray'da bir süredir satılması gündemde olan Fernando Reges resmen Sevilla'ya transfer oluyor.

32 yaşındaki oyuncunun 4.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle İspanyol ekibinin kadrosuna katılması bekleniyordu.

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Sarı kırmızılı ekibin KAP'a yaptığı bildiride Brezilyalı oyuncunun transferi için Sevilla ile görüşmelere başlandığı ifade edildi.

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Yapılan açıklamada transferin ekonomik detayları paylaşılmadı.

Fernando Reges, sarı kırmzılı ekipte geçirdiği iki sezonda iki lig şampiyonluğu yaşadı.

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