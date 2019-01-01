Galatasaray, Fernando için Sevilla'yla görüşmelere başladı

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Sevilla yolunda. Görüşmeler KAP'a bildirildi.

'da bir süredir satılması gündemde olan Fernando Reges resmen 'ya transfer oluyor.

32 yaşındaki oyuncunun 4.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle İspanyol ekibinin kadrosuna katılması bekleniyordu.

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Sarı kırmızılı ekibin KAP'a yaptığı bildiride Brezilyalı oyuncunun transferi için Sevilla ile görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada transferin ekonomik detayları paylaşılmadı.

Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/v1HyRfLVWt ? Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 11, 2019

Fernando Reges, sarı kırmzılı ekipte geçirdiği iki sezonda iki lig şampiyonluğu yaşadı.