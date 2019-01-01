Galatasaray

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Ertuğrul'un peşinde

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Son olarak Emre Mor'u kadrosuna katan Galatasaray, stoper takviyesi için Bursaspor'un genç yıldızı Ertuğrul Ersoy'u istiyor.

Daha önce hakkında Lecce ile anlaştığı haberleri çıkan Ertuğrul Ersoy için Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da devreye girdi.

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Yeni sezonda savunma tandemini Marcao - Luyindama ikilisiyle oluşturacak olan Galatasaray, bu oyuncular için iyi bir yedek arayışına girdi.

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Fanatik 'te yer alan habere göre bu bölge için ilk aday geçtiğimiz sezon Süper Lig'e vedan eden Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy.

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Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan genç oyuncu, Bursaspor ile geçen sezon 30 lig maçında forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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