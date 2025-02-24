Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam tarihi maçlardan biri oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, Rams Park'ta oynanacak dev derbide karşı karşıya gelecek.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu akşam kazanarak üst üste üçüncü şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ise Rams Park'tan 3 puanla ayrılarak aradaki puan farkını üçe indirmenin ve şampiyonluğa olan inancını artırmanın peşinde.
Peki Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray işe Fenerbahçe bu akşam dev derbi maçında karşı karşıya gelecek.
Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Gelecek maç
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Maç
Tarih
Saat
Kanal
Galatasaray-Fenerbahçe
24 Şubat Pazartesş
20.00
beIN SPORTS 1
Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.