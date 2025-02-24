Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçıyla ilgili gün boyu tüm gelişmeler goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de bu akşam tarihi maçlardan biri oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, Rams Park'ta oynanacak dev derbide karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu akşam kazanarak üst üste üçüncü şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ise Rams Park'tan 3 puanla ayrılarak aradaki puan farkını üçe indirmenin ve şampiyonluğa olan inancını artırmanın peşinde.

Peki Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray işe Fenerbahçe bu akşam dev derbi maçında karşı karşıya gelecek.

Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Galatasaray-Fenerbahçe 24 Şubat Pazartesş 20.00 beIN SPORTS 1

Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE