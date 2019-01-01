Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir milli arada hazırlık maçı yapacak mı?
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AA
Spor Toto Süper Lig'de milli ara nedeniyle maçlar 5 Nisan Cuma günü başlayacak.
Peki verilen milli arada kulüpler hazırlık maçı yapacak mı?
Açıklanan programa göre bazı takımların hazırlık maçları belirlendi:
23 Mart Cumartesi 16.30 | Atiker Konyaspor - Eskişehirspor
23 Mart Cumartesi 16.30 | Göztepe - Altınordu
27 Mart Çarşamba 19.00 | Denizlispor - Göztepe
27 Mart Çarşamba | Atiker Konyaspor - Adanaspor
30 Mart Cuma | Fenerbahçe - Eskişehirspor
Bursaspor ise Balıkesirspor ve Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak ancak karşılaşmanın tarihleri henüz netleşmedi.