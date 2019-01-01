Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir milli arada hazırlık maçı yapacak mı?

AA

EURO 2020 eleme maçları nedeniyle Süper Lig'e iki haftalık milli ara verildi. Peki bu milli arada kulüpler hazırlık maçı yapacaklar mı?