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Süper Lig

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir milli arada hazırlık maçı yapacak mı?

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AA
EURO 2020 eleme maçları nedeniyle Süper Lig'e iki haftalık milli ara verildi. Peki bu milli arada kulüpler hazırlık maçı yapacaklar mı?

Spor Toto Süper Lig'de milli ara nedeniyle maçlar 5 Nisan Cuma günü başlayacak.

Peki verilen milli arada kulüpler hazırlık maçı yapacak mı?

Açıklanan programa göre bazı takımların hazırlık maçları belirlendi:

23 Mart Cumartesi 16.30 | Atiker Konyaspor - Eskişehirspor

23 Mart Cumartesi 16.30 | Göztepe - Altınordu

27 Mart Çarşamba 19.00 | Denizlispor - Göztepe

27 Mart Çarşamba | Atiker Konyaspor - Adanaspor

30 Mart Cuma | Fenerbahçe - Eskişehirspor

Bursaspor ise Balıkesirspor ve Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak ancak karşılaşmanın tarihleri henüz netleşmedi.

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