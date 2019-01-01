Galatasaray, Felipe Caicedo için Lazio'nun kapısını çaldı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Felipe Caicedo için Lazio'ya 3 milyon euro teklif etti.

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminin bitmesine 7 gün kala rotasını İtalya'ya çevirdi.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; idari menajer Şükrü Hanedar, Lazio'nun golcüsü Felipe Caicedo için çalışma başlattı.

Haberin devamı aşağıda

Ekvadorlu futbolcu ile anlaşan sarı-kırmızılı idareci, bonservis için ise İtalyan kulübüne 3 milyon euro'luk teklif sundu.

Sözleşmesi 2020 yılında bitecek 30 yaşındaki golcüyü satmaya sıcak bakmayan Lazio, yapılacak değerlendirmeden sonra sarı kırmızılılara net bir cevap verecek.

Ayrıca Sassuolo'nun forveti Khouma Babacar için de nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, bu transferden de olumlu sonuç alamadı.