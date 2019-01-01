Galatasaray, Ever Banega'yı transfer listesine aldı
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Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRT Spor’dan Veli Yiğit’in haberine göre Sarı Kırmızılılar bu doğrultuda Sevilla ile temasa geçti.
Banega’nın Mackolik profilini görmek için tıklayın
Banega, Sevilla’nın kendisine yaptığı 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme yenileme teklifini reddetti.
Sevilla kanadı da bu nedenle futbolcuyu satabileceklerini Cimbom’a iletti.
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Öte yandan 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski kulübü Boca Juniors da talip oldu.
Boca Juniors’un Banega’ya yıllık 2 milyon euro’dan 2 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.
Bu sezon Sevilla ile 51 resmi maça çıkan Banega, 8 gol atıp 7 de asist katkısı yaptı.