Galatasaray, Ever Banega'yı transfer listesine aldı

Galatasaray, Sevilla forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega’yı listesine aldı.

’de şampiyonluğa ulaşan, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Spor’dan Veli Yiğit’in haberine göre Sarı Kırmızılılar bu doğrultuda ile temasa geçti.

Banega, Sevilla’nın kendisine yaptığı 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme yenileme teklifini reddetti.

Sevilla kanadı da bu nedenle futbolcuyu satabileceklerini Cimbom’a iletti.

Öte yandan 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski kulübü Boca Juniors da talip oldu.

Boca Juniors’un Banega’ya yıllık 2 milyon euro’dan 2 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Bu sezon Sevilla ile 51 resmi maça çıkan Banega, 8 gol atıp 7 de asist katkısı yaptı.