Sarı-kırmızılı ekibin unutulmaz golcülerinden Necati Ateş, başarılarını Fenerbahçe'ye mi borçlu?

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Necati Ateş, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Necati, sarı-kırmızılı ekibin ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gol atmanın daha kıymetli olduğunu söylerken kazandığı kupalara değindi.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden olan Necati Ateş, NTV'de yayımlanan 'Kırılma Anı' programında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Fenerbahçe'ye gol atmak daha kıymetli ve değerli oluyor.

"Kazanılan kupa da daha değerli oluyor. Başarılarımın çoğunda Fenerbahçe var.

"Bizimle ilgili yetersiz algısı oluşturuldu. Teknik direktörle yollar ayrılmak isteniyorsa ilk dokunulacak kişiler yardımcıları olur, niyet kötüydü.

"Sonunda neler olduğunu gördük. Orada yeterliliği belirleyecek kişi Fatih Terim'dir."

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"Onlar da aynı şekilde kupayı alırdı"

Kadıköy'de yaşadıklarının film olabileceğini söyleyen Necati, "O gün bize sitem ettiler. Başka yerlere yansıttılar.

"Fenerbahçe de bizi böyle yakalasa ne olurdu? Onlar da aynı şekilde kupayı alırlardı.

"Kadıköy'deki şampiyonluğumuz. Ezeli rekabette Kadıköy'de gidip kupa kaldırmak kolay kolay kimseye nasip olmaz.

"UEFA Kupası ve Süper Kupa'dan sonra kazandığımız en değerli şampiyonluk bana göre" dedi.

Necati, geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in ekibinde görev alarak futbolculuk kariyerinden sonra da sarı-kırmızılı takıma hizmet etmeyi sürdürdü.

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