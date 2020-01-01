Galatasaray, Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı

Sarı kırmızılı kulüp, Sivasspor'dan ayrılan başarılı kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

, Demir Grup ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

25 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2016-17 sezonunun devre arasında 'dan Sivasspor'a transfer olan Emre Kılınç, kırmızı beyazlı forma altında çıktığı 119 resmi maçta 23 gole imza attı, 21 asist yaptı.

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Sarı kırmızılı ekipten KAP'a gönderilen bildirimde transferin mali detayları da açıklandı:

"Profesyonel Futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti"

Başkan Mustafa Cengiz'den açıklamalar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Kılınç transferiyle ilgili şunları söyledi:

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" Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim."

Emre Kılınç: İnanılmaz gururluyum

Galatasaray’ın futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirten Emre Kılınç ise şu ifadeleri kullandı:

"Başta Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’da olmak, Galatasaray’ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray’dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray’da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun."