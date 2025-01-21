Galatasaray Dinamo Kiev maçını canlı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 7. haftada Dinamo Kiev'i ağırlıyor.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 7. hafta müsabakasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le sahasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maç öncesinde 'Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı izle' aramaları yaparak mücadeleyi takip etmek istiyor. Maça dair detaylara göz atalım...

Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 mücadelede 12 puan alırken ligin 6. sırasında yer alıyor.

Ukrayna ekibini mağlup etmeyi hedefleyen Galatasaray, maçı kazanması durumunda ilk 8'e girme konusunda çok önemli bir avantajın da sahibi olacak.

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Galatasaray Dinamo Kiev (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Kerem Demirbay, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Dyachuk, Popov, Vivcharenko, Mykhaylenko, Pikhalyonok, Buyalskyi, Voloshyn, Vanat, Kabaev

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka 18.30'da başlayacak. Galatasaray-Dinamo Kiev maçı TRT 1'den şifresiz ekranlara gelecek. Mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.