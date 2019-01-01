Galatasaray, Diagne için gelen teklifleri bekliyor
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AA
Kasımpaşa'da 20 gol attıktan sonra devre arasında Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne için gelen yüksek teklifler değerlendirilecek.
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10 milyon euro gibi yüksek bir bedelle sarı kırmızılılara transfer olan futbolcu, sezon sonunda takımına transfer bütçesi yaratabilir.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Giuliano ve Rodrigues'in Arabistan kulüplerine yüksek bonservisle satılmasını sağlayan menajer William D'Avila'nın, yazın Diagne için Suudi pazarından iyi bir teklif getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı kırmızılılar Finansal Fair Play gereği, oyuncu satmadan transfer yapamayacak. Bu nedenle Senegalli yıldızdan gelecek yüksek ücret ile transfer kaynağı oluşturabilecek.