Galatasaray devirdi: Liverpool tepetaklak oldu! Son 7 maçında şok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool yenilmeye devam ediyor. Osimhen'in golüyle Sarı-Kırmızılı temsilcimizin İstanbul'dan puansız gönderdiği Kırmızılar, tepetaklak oldu.

İngiltere Lig Kupası 4. tur maçında Liverpool sahasında Crystal Palace ile karşılaştı. Anfield Road'da oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri Ismaila Sarr (2) ve Yeremy Pino kaydetti. Liverpool'da Amara Nallo 79. dakikada direkt kırmız kart ile oyun dışı kaldı.

7 maçta 6 kez yenildiler

Lıverpool, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası dahil olmak üzere son 7 maçta 6. mağlubiyetini aldı.

Liverpool'un son 7 maçı şu şekilde:

Crystal Palace 2-1 Liverpool

Galatasaray 1-0 Liverpool

Chelsea 2-1 Liverpool

Liverpool 1-2 Manchester United

Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool

Brentford 3-2 Liverpool

Liverpool 0-3 Crystal Palace