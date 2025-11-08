Sarı-Kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek, "Boğaziçi Spor Zirvesi"nde yaptığı açıklamada Lionel Messi sorusuna yanıt verdi.

Özbek’in Arjantinli süperstar Lionel Messi’yle ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'ın öncü bir takım olduğunu vurgulayan Özbek, "2016 yılında ortaya koyduğumuz projeler, 2022’de ete kemiğe bürünmeye başladı. Galatasaray, bu manada öncü bir takım olduğunu gösterdi. O dönemde, diğer camialardan “Gayrimenkul şirketi oldu” gibi eleştiriler aldık ama bugün geldiğimiz noktada, rakiplerimiz bizim ortaya koyduğumuz şekilde benzer projeler geliştirerek sürdürülebilir bir faaliyet alanına girmek istiyor." dedi.

Messi sorusuna yanıt:

Dursun Özbek, "İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" sorusu üzerine ise şunları söyledi: "Messi mi dedin? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik. Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz. Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız."