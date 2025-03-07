Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için sürpriz hamle: Yabancı hakem ve 10 bin polis

- Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda rakip oldu
- Ligdeki derbiyi yabancı hakem yönetmişti
- Galatasaray yeniden yabancı hakem istiyor
NE OLDU? Süper Lig'de golsüz berabere kalan Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşti. İki ezeli rakip, Süper Lig'deki derbiyi yabancı hakem yönetimi ve sıkı güvenlik önlemleriyle atlatmıştı. Galatasaray bu önlemlerin sonraki derbilerde de uygulanmasını istiyor.
BÜYÜK RESİM: Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Kupası maçından önce Galatasaray bazı talepleri için müracaatta bulunacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile Rams Park'ta oynadıkları lig maçındaki şartların aynısının sağlanmasını istiyor.
Galatasaray, Rams Park'taki derbide olduğu gibi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada da 10 bin polisin görevlendirilmesini istiyor.
Galatasaray yönetimi ayrıca derbide yabancı hakemin görev yapmasını talep edecek.
SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Galatasaray'ı hafta içi kupada ağırladıktan sonra, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek. Galatasaray ise Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu maçın ardından hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
Türkiye Kupası'nda yarı finalinde ise Konyaspor-İskenderunspor maçının kazananı ile Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasının kazananın birbirleriyle eşleşecek.