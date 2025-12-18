TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-LEVANTEAFP
Can Özer

Galatasaray’dan Antoine Griezmann bombası! Transferde sıcak gelişme

Kış transfer dönemine girilirken Fransız yıldız Griezmann'ın adı Galatasaray'la anılıyor.

Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın adı çeşitli kulüplerle anılmaya başlandı. Bu kapsamda Fransız yıldızın Süper Lig devine önerildiğinin bilgisi verildi.  

Ne söylendi? 

Griezmann'ın talipleri Suudi Arabistan'dan MLS'ten ve Türkiye'den olurken, Sabah'ın haberine göre Antoine Griezmann'ın menajerleri, yıldız oyuncuyu Süper Lig devine sundu.

Orta sahaya kaliteli bir transfer hedefleyen Galatasaray, hücum gücünü de zenginleştirmek için fırsat kolluyor. Atalanta'dan Lookman'ı listesinde tutan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atarken menajerlerin Atletico Madrid'de oynayan Antoine Griezmann'ı teklif ettiği belirtildi.

Bu sezon İspanyol kulübünde yedeğe düşen Fransız yıldızın düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeyi istediği öğrenildi. Galatasaray'ın da diğer alternatiflere göre hareket edeceği belirtildi. Asıl mevki forvet arkası olan 34 yaşındaki oyuncu forvet ve kanatlarda da görev alıyor.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 resmi maça çıkan 34 yaşındaki Griezmann, bu maçlarda 8 gol 1 asistlik performans gösterdi. Fransız yıldızın piyasa değeri 11 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

Türkiye Kupası
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
İstanbul Başakşehir crest
İstanbul Başakşehir
IBS
La Liga
Girona crest
Girona
GIR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Reklam

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0